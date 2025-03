Macron annuncia addestratori militari franco-britannici in Ucraina l’annuncio a fine vertice | Non tutti sono d’accordo ma la missione parte

Leggi su Open.online

Francia e Regno Unito invieranno una «equipe-britannica» con l’obiettivo di «preparare quello che sarà l’esercito ucraino di domani». Una decisione presa dai due leader, il presidente francese Emmanuele il primo ministro inglese Keir Starmer, anche di fronte alla «non unanimità» riguardo alla possibilità di inviare unadi peacekeeping europea. «Le forze di sicurezza nonforze di mantenimento della pace, non si sostituiscono all’esercito ucraino e non combattono sul fronte», ha spiegatoalla stampa. «forze composte da alcuni Stati che possano rassicurare l’sul fatto di non essere attaccata di nuovo, dopo un eventuale cessate il fuoco». Tradotto: anche se non c’è l’unanimità, questasi farà e ognuno è libero di decidere se e come aderire.