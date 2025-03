Ilnapolista.it - Maccarani: «Il licenziamento lo hanno scoperto le ginnaste su Telegram. Si sono messe a piangere» (Gazzetta)

: «Illolesu. Si»Scrive la:Da oggi Emanuela, uno dei tecnici più vincenti dello sport italiano con oltre duecento medaglie conquistate, non può più entrare all’Accademia internazionale della ritmica a Desio – per tutti la casa delle Farfalle – da lei stessa voluta e gestita negli anni. Troppi, secondo la federazione del nuovo presidente Facci che vuol voltare pagina da subito, anche se non è ancora chiaro come, a partire dal primo impegno della squadra bronzo olimpico il 4-6 aprile nella World Cup di Sofia, in Bulgaria.Quando e come ha ricevuto la comunicazione?«L’visto le ragazze su. Poi quandorientrata dalla pausa pranzo, saranno state le 13.30, ho notato che il mio telefono era pieno di messaggi.