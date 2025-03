Palermotoday.it - Ma l’Albergheria di chi è?

Oggi due ragazze e un ragazzo della scuola Verga di Ballarò mi hanno fermato per chiedermi cosa sono i manifesti arancioni che sono apparsi nel quartiere (sono “professore”). Ho risposto che venerdì 28 marzo facciamo un corteo. Perché? Perché tante cose in quartiere non vanno bene, dico loro.