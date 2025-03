Thesocialpost.it - Lutto nello spettacolo: la sua saga famosa in tutto il mondo

Leggi su Thesocialpost.it

Si è spenta all’età di 66 anni la celebre autrice di Vampire Diaries, unaamata a livello globale. Lascrittrice di young adult, L.J. Smith, ha lasciato un vuoto nel panorama culturale con la sua scomparsa. Rinomata inilper la serie di romanzi Vampire’s Diary, che ha conquistato milioni di lettori.L.J. Smith è venuta a mancare in seguito ad una battaglia con una rara malattia autoimmune. L’autrice aveva trovato la forza di riprendere in mano i suoi personaggi preferiti dopo essere stata sostituita da un ghost writer. Oggi il «New York Times» ricorda infatti come lei si sia dovuta riappropriare dei suoi personaggi scrivendo fan fiction dopo essere stata licenziata ed essere stata sostituita da un ghost writer. In Italia, le sue opere, inclusi i famosi diari, sono state pubblicate da Newton Compton.