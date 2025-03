Thesocialpost.it - Lutto nel mondo dello sci: Berkin Usta è morto con il padre in un incendio

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia a Uluda?:, sciatore olimpionico di 25 anni, e suoYahya, ex sciatore nazionale, sono morti in un tragicoche ha colpito un hotel nella rinomata località sciistica turca. La scomparsa dei due ha scosso ilsci alpino, e in particolare la comunità sportiva turca, che piange la perdita di due figure molto amate.Il Comitato Olimpico Turco ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale: “Abbiamo appreso con profondo dolore della morte del nostro sciatore nazionale, che aveva rappresentato la Turchia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 e al Festival Olimpico Giovanile Europeo Invernale 2017 di Erzurum, insieme a suoYahya, anche lui un ex sciatore nazionale. Entrambi sono stati vittime di unnell’hotel di Uluda?, a Bursa.