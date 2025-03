Salernotoday.it - Lutto nel mondo delle costruzioni, addio ad Antonio Lanzara

Federcepi, Cnedil e tutto il sistema confederale Cepi esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di, già presidente della Cassa Edile Salernitana e dell’Ente Scuola Edile. Figura di riferimento per il settore,è ricordato per la sua “visione illuminata.