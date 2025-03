Agi.it - L'uso di snus bianco provoca infiammazioni orali

AGI - Loha effetti a lungo termine sulla salute orale, condolorose che possono durare mesi o fino a un anno. Lo rivela una ricerca guidata dall'Università di Goteborg, pubblicata su Journal of Oral Medicine.è un termine svedese utilizzato per indicare un tabacco umido in polvere per uso orale, prodotto tramite un processo di umidificazione al vapore. In Italia e in tutta l'Unione europea la vendita e la distribuzione dellosono vietate dal 1992, secondo quanto stabilito dalla direttiva sui prodotti del tabacco (2014/40/Ue). Ma è ancora possibile acquistarlo in Svezia, il Paese d'origine, ed importarlo per uso personale. Lo, una forma di tabacco orale senza tabacco, è diventato popolare tra i giovani come alternativa allotradizionale.