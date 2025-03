Lanazione.it - Lupi, abbattimenti ‘selezionati’. Chi è a favore e chi li aborrisce

Grosseto, 27 marzo 2025 – Da specie rigorosamente protetta a specie da abbattere è un attimo, basta cambiare prospettiva, ma dove sta la verità, se mai c’è una verità? Le sorti del lupo, anche in Maremma, non sono chiare e si sa, è proprio nelle zone di ombra che spesso si fa fatica a definire i confini di una ’verità’, piuttosto che di un’altra. Intanto fa discutere e molto il nuovo protocollo stilato da Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale voluto dal ministero dell’Ambiente che permetterebbe alle Regioni di abbattere un numero determinato di, ad esempio in Toscana il numero massimo è 22. Di base questo prevede l’abbattimento come ultima azione in caso di esemplari pericolosi: prima di procedere, però, è necessario mettere in atto diverse azioni, dalla rimozione della fonte di attrazione del lupo alle forme di dissuasione.