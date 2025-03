Lanazione.it - "Luoghi sicuri. Le donne libere di muoversi"

PERUGIA - "Con questa adesione ci assumiamo la responsabilità di avviare un percorso concreto che possa migliorare la qualità della vita urbana delle. Lo facciamo partendo da proposte chiare: accesso garantito ai servizi per le vittime di violenza, tutela dei figli, tolleranza zero verso la pubblicità sessista, attenzione alla sicurezza negli spazi pubblici e l’introduzione di programmi educativi nelle scuole". Così il capogruppo Pd in Consiglio comunale Lorenzo Ermenegildi Zurlo, ufficializzando l’adesione alla campagna europea “Safe Place for Women”, promossa dal Partito del Socialismo Europeo (PES), che si dovrebbe tradurre in un impegno concreto per costruire una Perugia più sicura, inclusiva e attenta al benessere delle. Elemento centrale della campagna sarà il lancio di un questionario rivolto a tutte leper raccogliere percezioni ed esperienze legate all’insicurezza neipubblici e nei contesti di socialità.