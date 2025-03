Iltempo.it - L'ultima sfida, il film con Rocca e Quattrociocche in cui il calcio è metafora di vita

Leggi su Iltempo.it

Una storia di sogni infranti e desideri mai realizzati, dove ilè qualcosa di più di unadi, dove le partite si vincono e si perdono, senza mai smettere di mettersi in gioco e rischiare. Nelle sale dal 3 aprile, con Amaranta Frame e Pfas, dopo la presentazione in anteprima al Bif&st-Bari International&Tv Festival, esce "L'", opera prima di Antonio Silvestre con Gilles, Michela, Ivan Franek, Giacomo Bottoni, Vincenzo de Michele, Chiara Iezzi e Giulia Cappelletti. Massimo De Core è un calciatore che per tutta la sua carriera ha militato nella stessa squadra diventandone la bandiera e inseguendo il sogno, mai realizzato, di vincere un importante trofeo. Quando la sua squadra raggiunge l'insperata finale della Coppa di Lega, la città esplode di entusiasmo.