Lukaku | Scudetto? L’Inter è la favorita noi dobbiamo dare tutto poi vediamo dove arriviamo

Tempo di lettura: 3 minutiSi avvicina la sfida con il Milan al Maradona e sopratsi avvicina la volata finale del campionato che deciderà l’assegnazione dello. Il Napoli, con i suoi tre punti di distacco dalla capolista Inter, è ancora pienamente in corsa per il traguardo più importante e prestigioso: la squadra è compatta nel riconoscere al suo tecnico il merito di una stagione per molti versi inattesa.Romelu, reduce da convincenti prestazioni con la maglia della Nazionale, pensa che l’aggancio e il sorpasso siano ancora possibili e non ha mancato di incitare se stesso e i compagni proprio al termine dell’ultima partita giocata con la formazione belga (“Adesso – è la frase carpita da una telecamera a bordo campo – assicuriamoci tutti di provare a vincere un titolo“).