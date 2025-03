Lukaku | Scudetto? Inter favorita per noi è un sogno

Leggi su Ilnerazzurro.it

Mancano ormai solamente nove partite al termine della Serie A. La sfida trae Napoli per la conquista finale del trofeo è pronta ad accendersi. Per le ambizioni dei partenopei tanto dipenderà da Romelu(10 gol e 8 assist, ndr), che ha ottenuto la vittoria delloproprio con gli odierni rivali nella stagione 21-22, quando sulla panchina nerazzurra sedeva un altro ex della lotta: Antonio Conte.L’vista diProprio in questi giorni di attesa della ripresa del campionato dopo la pausa dettata dalla Nations League, Romeluè stato ospite a Radio Crc, dove ha parlato di Napoli, di Conte, della sua vita privata e, ovviamente, delle ambizioni. Del suo arrivo a Napoli dice: “Dopo un paio di giorni già sai di rappresentare un popolo. Ho subito capito che Napoli è tutto per la gente.