Napolipiu.com - Lukaku: “Napoli è un’emozione unica. Dissi sì a Conte in un minuto, sogniamo in grande”

: “sì ain unin”">Romelusi è raccontato ai microfoni di Radio Crc, aprendo il cuore al popolo napoletano: “Dopo pochi giorni capisci già di rappresentare un popolo.è tutto per la sua gente. Dries Mertens me ne parlava da anni, ma viverlo è diverso: ho sentito subito amore e passione. È una carica incredibile per noi calciatori”.Il centravanti azzurro ha ripercorso l’emozione del gol numero 400, segnato contro il Milan: “È stato incredibile, ma penso sempre alla prestazione della squadra. È una rete che mi rappresenta: attacco la profondità su unpassaggio di Anguissa. Però oltre al gol, c’è stata una prestazione corale molto positiva”.L’approdo a? “mi aveva chiamato con largo anticipo e io gli ho detto sì subito.