Lukaku | Napoli è tutto per la gente emozioni uniche

Romeluè entusiasta della sua esperienza a, un’avventura che non sembra deludere le sue aspettative. Ospite negli studi di Radio Crc, l’attaccante belga ha raccontato le sue prime impressioni sulla città e sull’amore dei napoletani, sottolineando quanto sia speciale vestire la maglia azzurra.: “Già sapevo cosa mi aspettava, ma non è la stessa cosa”ha iniziato l’intervista parlando del suo arrivo ae del forte impatto emotivo che la città ha avuto su di lui. “Dopo un paio di giorni già sai di rappresentare un popolo”, ha detto l’attaccante, raccontando di come abbia subito percepito l’importanza cheha per i suoi tifosi. “Ho capito cheper la”, ha continuato, enfatizzando come la passione dei napoletani sia davvero unica.