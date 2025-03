Inter-news.it - Lukaku mette le mani avanti: «Inter favorita per lo Scudetto!»

Romeluprova ancora a nascondersi per la lotta. L’attaccante del Napoli indica subito l’per il primo posto in un’vista concessa a Radio CRC. Domenica ricomincia la lotta a due!– Romeluracconta il suo approdo al Napoli poi indica subito l’per il primo posto in campionato: «Il primo contatto con Conte? La chiamata è arrivata molto prima di agosto. Dopo un minuto avevo già accettato, non c’è nulla da dire. Sappiamo di cosa abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di parlare tanto. Non sono privilegiato, anzi con me è il mister è più duro perché si aspetta di più da me, ma m piace. Mi ha fatto crescere e per questo lo ringrazio., lo? L’è la, hanno la rosa più grande e giocatori di qualità, bisogna essere onesti. L’Atalanta sta avendo il passo per lottare per il campionato, Dopo la vittoria dell’Europa League hanno capito che può essere l’inizio di un ciclo.