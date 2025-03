Spazionapoli.it - Lukaku e il rapporto speciale con i tifosi: “È accaduto solo al Maradona”, l’annuncio è da brividi!

Romeluè pronto a trascinare il Napoli verso lo Scudetto. Intanto, il calciatore belga ha lanciato un messaggio aiazzurri.Arrivato tra lo scetticismo generale, Romeluha saputo conquistare l’amore deia suon di gol e giocate. L’inizio non è stato semplice, ancor più a causa della aspettative altissime dei sostenitori campani. Poi, però, la musica è cambiata e l’attaccante belga è riuscito a ritagliarsi uno spazio importantissimo. A distanza di pochi mesi dal suo arrivo in Campania, l’ex Inter ha lanciato un messaggio daaida: “Mai sentito un calore come quello del”Romelucontinua a sorprendere idel Napoli anche fuori dal rettangolo verde. Le ultime prestazioni del belga sono state cruciali, anche se adesso il bomber è chiamato a trascinare la squadra verso lo Scudetto.