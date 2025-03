Ilfattoquotidiano.it - Luigi Maifredi è sicuro: “Guardiola andrà alla Juventus, non mi sbaglio”

È cominciata l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della: “Un bravo tecnico, ma penso sarà soltanto un traghettatore, sono certo che la Juve ha in mente un colpo grosso”. Per l’ex allenatore bianconerodunque, si tratta solo di una situazione provvisoria. Intervistato da Libero, l’ex tecnico dellaha predetto chi sarà il successore del croato: “Penso di non sbagliare a dire: ha un contratto col City ma vuole venire ad allenare in Italia, gli manca solo di vincere lo Scudetto in Serie A. Penso consideri i bianconeri l’eccellenza del nostro calcio e finirà a Torino. Sarebbe come Hamilton in Ferrari“.Non resta che attendere il mercato estivo per constatare seci ha visto lungo. Per ora, quel che è certo è che l’esperienza di Thiago Mottaha ricordato a molti quella dello stessoche però ha voluto fare una precisazione: “Nel 1990 fui chiamato per cambiare il concetto di un club e di una squadra, lui per migliorare il gioco.