L’Ue e il piffero magico

L’America cerca la pace in Ucraina e il Capo della Nato Rutte dice che dopo la guerra si dovrà tornare a trattare con la Russia. Invece l’Europa vuole proseguire la guerra a tutti i costi in un odio eterno per Mosca. Non capisco perché.Matilde Ferrivia emailGentile lettrice, il Segretario della Nato Rutte non ha poteri decisionali e francamente ispira quasi pena. Era partito allegro andante per fregare i popoli col solito– cioè “Se la Russia vincerà in Ucraina, poi invaderà l’Europa” – ma due settimane fa Trump lo ha convocato a Washington e gli ha sostituito lo spartito, così adesso suona un’altra musica, ovvero: “Quando la guerra ucraina sarà finita, bisognerà riprendere normali relazioni con Mosca”. Vede la differenza? Quanto all’Europa, Uk inclusa, è scattato un istinto di conservazione delle élites che sono fortemente screditate e hanno terrore dell’avanzata, da destra e da sinistra, di sentimenti nazionalisti e sovranisti, ossia siluri capaci di affondare i loro partiti e