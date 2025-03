Metropolitanmagazine.it - Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, si sposano

Ildi, sarebbe pronto a sposareLando, la ballerina conosciuta due anni fa a Ballando con le Stelle. Grazie al programma di Milly Carlucci la coppia è inseparabile e ora sarebbe pronta al grande passo. Non solo, sembra che i due siano intenzionati anche a mettere su famiglia. A riferirlo è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, in edicola questa settimana. I due “fanno sul serio” e starebbero già pensando di sposarsi. “junior avrebbe già scelto l’anello per la sua futura Rosa. Il più entusiasta di tutti è papà”, il porno attore, infatti, è già emozionatissimo all’idea di diventare nonno. “Non vedo l’ora di diventare nonno, magari di una bella bambina”, ha commentato così la notizia – confermandola –al magazine. Entrambi non hanno mai nascosto di fare sul serio: lo scorso novembre, ad esempio,si sono scambiati delle dolci lettere su DiPiù, dove hanno rimarcato il grande amore che li unisce e la voglia di costruire insieme qualcosa di importante.