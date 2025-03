Sport.quotidiano.net - Lucchese - La spada di Damocle. La Pantera rischia nuove penalità

Leggi su Sport.quotidiano.net

La storiella che la salvezza della– più probabile attraverso i play-out, piuttosto che con la "forbice" – , possa più facilmente attirare nuovi investitori, può essere anche giusta. Se non fosse che l’esito del campionato si conoscerà soltanto tra un mese e, nel frattempo, qualcuno dimentica che il 16 aprile, cioè tra pochi giorni, serviranno altri 400mila euro per evitaree più pesanti penalizzazioni e, con esse, la fine di ogni speranza. Domanda: chi metterà quei soldi? La proprietà? Mah! Nessuno ci crede, dal momento che non ha rispettato la precedente scadenza federale e che, di fatto, almeno fino a ieri, non ha tirato fuori un euro per sostenere economicamente i giocatori che non riscuotono da ottobre, lasciando che a dare una mano per andare in trasferta, per contribuire alle spese quotidiane, come per far aprire lo stadio in occasione delle partite casalinghe, ci pensino piccoli commercianti locali e semplici sportivi.