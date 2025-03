Spazionapoli.it - Lotta scudetto, il dato su Conte è sorprendente: il Napoli gongola

Unsu Antoniofa esultare i tifosi del. Laè ormai agli sgoccioli. Mancano solo nove giornate alla fine del campionato e la squadra guidata da Antoniodovrà dare il massimo per riuscire a scavalcare l’Inter. Sono 27 i punti a disposizione delin queste ultime partite, con i nerazzurri distanti solo tre lunghezze. L’impresa non è del tutto impossibile, soprattutto per un tecnico affamato di vittoria e titoli come. Nelle ultime ore è emerso unmolto interessante sul tecnico del team partenopeo.Rimonta, pernon sarebbe la prima voltaL’analogia fa ben sperare i tifosi del: l’impresaè già riuscita adurante il suo operato con la Juventus.Rimonta, pernon sarebbe la prima volta (LaPresse) – spazio