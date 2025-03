Ilrestodelcarlino.it - Lotta allo spreco: mercatino dell’usato e laboratorio di riparazione

Appuntamento per domenica pomeriggio nella palestra Diaz di Porto Recanati, dove andrà in scena la giornata internazionale Zero Waste con mercatini di abiti usati e dei laboratori di riuso e didegli indumenti, previsti dalle 15 fino alle 19. L’iniziativa cade in occasione della giornata internazionale rifiuti zero, proclamata dall’Onu il 30 marzo, che quest’anno sarà dedicata ai rifiuti tessili. A organizzarla è l’associazione Zero Waste Italy in sinergia con Marche a rifiuti zero, Poliarmadio, Repair Cafè Recanati e l’amministrazione comunale di Porto Recanati. "Ogni anno, il settore dell’abbigliamento genera 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, aggravando l’inquinamento, il sovraccarico delle discariche e lodi risorse idriche – spiegano gli organizzatori –. Consumiamo e scartiamo vestiti a un ritmo insostenibile".