Spettacolo.periodicodaily.com - Lorenzo Dipas Presenta il Suo Nuovo Album “Art Café”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Disponibile dal 21 marzo su tutte le piattaforme digitali per ALTI Records “Art”,dell’artista abruzzese, “cantautore degli ultimi”. Le 11 tracce sono il racconto di un viaggio pittoresco di una notte di provincia che parte dall’Art.Un Viaggio Notturno all’ArtDisponibile dal 21 marzo su tutte le piattaforme digitali per ALTI Records, “Art” è ildell’artista abruzzese, noto come “cantautore degli ultimi”. Il disco, composto da 11 tracce, racconta un affascinante viaggio notturno di provincia, che ha inizio proprio all’Art, un bar dove il protagonista si riunisce con gli amici per brindare, riflettere su amori passati e ironizzare sulla vita.Il viaggio di “Art” inizia in un bar frequentato da personaggi tormentati dai rimorsi di una vita.