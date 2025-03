Linkiesta.it - L’Opa rossobruna di Giuseppe Conte sul Pd e sulla sinistra pacifista

Se Gregor Samsa si trasformò in un «immondo insetto», nella sua ultima metamorfosisi è tinto di rossobruno. L’avvocato venuto dal nulla, un politico per caso, stavolta si è reincarnato, scavalcando il suo alter ego di destra Matteo Salvini, congiungendosi con il radicalismo super-comunista degli squinternati alla Marco Rizzo e all’antieuropeismo dei centri sociali. Un fenomeno che in Europa ha come protagonista Sahra Wagenknecht, l’enfant prodige dell’ultratedesca il cui partito è peraltro rimasto fuori dal Parlamento alle recenti elezioni in Germania. Il nemico del rossobrunismo è il liberalismo in ogni sua forma e dunque l’Europa, che ne è la culla e che sta cercando di difendere la democrazia liberale dalla nuova ideologia trumputiniana. Non a caso,, come Salvini, è tutt’altro che ostile all’offensiva a tenaglia di Trump e Putin.