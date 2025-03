Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio di Ippoliti alla Zuzzeri:: "L’Oro di Flora" in venti opere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una mostra imperdibile che celebra la creatività e la storia, in cui l’arte di Florianoincontra la bellezza e l’intelligenza di. E’ "di", che si inaugura sabato (ore 17) al CART - Centro documentazione ARTe contemporanea di Falconara. Il noto artista anconetano invita a riflettere sulla bellezza, sull’ispirazione e sul ruolo della donna nella storia, e lo fa attraverso la considerazione di un personaggio come(tra le personalità più affascinanti del Cinquecento del panorama figurativo e neo manierista italiano, celebrata anche da Torquato Tasso), donna bellissima e colta, che ebbe un legame fortissimo con la città di Ancona, in cui visse dopo essere arrivata dDalmazia. Oggiè considerata una figura antesignana dell’emancipazione femminile per il suo intelletto e la sua indipendenza in un’epoca in cui la figura femminile era "relegata", contestualmente ai tempi, a un ruolo subordinato.