Lettera43.it - Lollobrigida: «La minaccia non sono i dazi ma la continua aggressione al vino»

Leggi su Lettera43.it

americani? No, la «» al. È questa la tesi esposta da Francescoalla presentazione a Roma di Vinitaly 2025. Il ministro dell’Agricoltura ha affermato: «Stiamo lavorando per rafforzare la capacità dell’Unione Europea nell’atteggiamento diplomatico e per riuscire nell’obiettivo di mantenere il mercato con gli Stati Uniti solido. Per noi un mercato importantissimo, che ha visto crescere il nostro export nel tempo. Vogliamo rafforzare le capacità delle nostre imprese e anche di internazionalizzare e quindi anche di coltivare e di produrreanche negli Stati Uniti».Il direttore di Uiv: «Esportazioni già bloccate»A rispondergli è stato Paolo Castelletti. Si tratta del direttore generale Unione italiana Vini, che invece ha spiegato: «Igià applicati anche se non esistono perché le esportazionibloccate, gli importatori gli americani hanno bloccato l’importazione dei nostri vini temendo di dover farsi carico loro delo perché non c’è una norma che quantomeno adesso escluda daii prodotti chein transito.