L’olio “Del Giubileo” in omaggio a monsignor Andrea Migliavacca

Arezzo, 27 marzo 2025 –“Del” in. Il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro ha fatto visita all’Oleificio Toscano Morettini e, nell’occasione, ha simbolicamente ricevuto in dono la prima bottiglia prodotta conextra vergine d’oliva ufficiale dell’Anno Santo 2025. L’azienda savinese, infatti, è stata scelta dal Dicastero per l’Evangelizzazione della Città del Vaticano tra i partner dell’evento religioso indetto da Papa Francesco, ottenendo l’incarico di realizzare e distribuire un olio esclusivo su cui è apposto il logo deldella Speranza a testimonianza della qualità, della sostenibilità e dell’eticità della produzione. Questo prodotto, ricavato da una selezione delle migliori olive estratte a freddo, sarà ora distribuito con un packaging e con una grafica appositamente studiati per trasmettere lo spirito giubilare, andando a rappresentare un olivo stilizzato che assume la forma di braccia aperte in segno di accoglienza e di giubilo.