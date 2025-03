Quotidiano.net - LOL 5: quando esce, i concorrenti e tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Roma, 27 marzo 2025 – Sta per tornare ‘LOL – chi ride è fuori’, il fortunato format di Prime Video in cui 10 comici si sfidano a colpi di gag ed esibizioni cercando di provocare le risate dei colleghi. Il vincitore è chi ria non farsi cogliere in fallo e a non ridere. Per l’numero 5 qualche novità e qualche gradita conferma. Eccoche dobbiamoe dove vederlo Il programma, come sempre, andrà in onda su Prime video. Quest’anno gli episodi previsti sono 6. I primi cinque saranno distribuiti in piattaforma da giovedì 27 marzo e l’ultimo, invece, sarà diffuso giovedì 3 aprile. Il premio finale Come sempre il premio finale è di 100.000 euro. Il vincitore deve indicare un ente benefico a cui destinare la somma. Chi sono i conduttori La prima novità del 2025 riguarda, invece, i conduttori.