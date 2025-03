Screenworld.it - LOL 5, la recensione: (nuova) squadra che vince non si cambia

Leggi su Screenworld.it

Come avviene anche per le serie tv, arrivare a una quinta stagione può rappresentare un bel traguardo, ma anche un rischio. La quinta stagione di LOL – Chi ride è fuori poteva rappresentare il punto di svolta in negativo per la serie di Prime Video realizzata in collaborazione con Endemol Shine. Dopotutto, cosa ha da dire ancora un reality comico dopo cinque stagioni? Soprattutto alla luce dei pochimenti che il format ha accolto nel corso di questi cinque anni.Ha ancora senso andare avanti? Sono queste le domande a cui cercheremo di rispondere nelladi LOL 5. In un mondo come quello attuale, in cui la paura sembra aver sopraffatto qualsiasi afflato di leggerezza, c’è ancora spazio per un programma incentrato su dei comici che devono far ridere dei colleghi, mentre cercano di non ridere a loro volta?LOL – Chi ride è fuoriGenere: Comico, reality showDurata: 6 Episodi/20 minuti ca.