Ilgiorno.it - L’occupazione a Milano tiene e crescono gli occupati (con contratti precari), ma non calano i Neet: non studia né lavora un giovane su dieci

Leggi su Ilgiorno.it

, 27 marzo 2025 – Se, non viene scalfito il fenomeno dei, giovani che nonno, nonno e non sono impegnati in attività formative. In Lombardia, secondo l’ultima rilevazione della Uil, si registrano numeri allarmanti. Sono oltre 224mila, pari all’11% della popolazione tra i 15 e i 34 anni. E in province come Lecco, Monza, Lodi, Pavia e Sondrio, il tasso di inattività giovanile supera il 45%. “Un fenomeno ormai strutturale – spiega il segretario della Uil Lombardia Salvatore Monteduro – che richiede interventi urgenti e coordinati tra politiche educative, formative e occupazionali”. In generale, si registra una “crescita del lavoro moderata” e “caratterizzata da profonde disuguaglianze”. Il gap fra uomini e donne Nel 2024, sono 37.108 gliin più in Lombardia, con una crescita dello 0,82% rispetto al 2023.