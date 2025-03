Movieplayer.it - Locarno 2025: svelata la locandina ufficiale firmata da Wolfgang Tillmans

Leggi su Movieplayer.it

Il manifesto è stato realizzato in esclusiva dall'artista tedesco, vincitore del Turner Prize, la 78esima edizione delFilm Festival si terrà dal 6 al 16 agosto. L'artista tedesco, vincitore del Turner Prize, è l'autore del manifesto della 78esima edizione delFilm Festival, in programma dal 6 al 16 agosto.ha prodotto il poster con una tecnica sperimentale che "parte dall'utilizzo della fotocopiatrice per dare all'immagine un effetto sfocato, elaborando una composizione che rinvia alle astrazioni della prima era digitale. Attraverso una palette di colori psichedelica, l'opera rende omaggio all'estetica impressionista e astratta dei manifesti del Festival degli anni Ottanta e Novanta, e al contempo offre un'audace rivisitazione dell'universo visivo a cui appartiene il leopardo più iconico del cinema".