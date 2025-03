Inter-news.it - Lobotka non molla: «Voglio davvero vincere lo Scudetto!»

Stanislavha parlato su Dazn del suo rapporto con Antonio Conte e non si è nascosto sulla voglia dilo, come il compagno Romelu Lukaku. Lotta complicata con l’Inter.TRA ALLENATORE E OBIETTIVI – Il Napoli ha perso tanti punti nelle ultime settimane. Ciò ha portato infine al -3 dall’Inter, che ha provato la fuga dopo la vittoria con l’Atalanta. Stanislavne ha parlato, cominciando però dal suo rapporto con l’allenatore: «Conte? Prima che lui arrivasse, io lo sapevo. Lui è un grande allenatore e lo avevo sentito da Skriniar quando ancora era all’Inter. I suoi allenamenti sono molto duri, mi ha dato tanto e mi spinge a raggiungere il livello successivo. Ha spinta me stesso su un altro livello e anche la mia mentalità., per lo? È sempre bellouna volta, ma è difficile ripetersi una seconda volta.