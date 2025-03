Ilnapolista.it - Lobotka: «Dal primo giorno ho capito la personalità di Conte, non aveva ancora detto nulla e potevi già percepirla»

Stanislavsi racconta in un’intervista a Dazn. Il centrocampista del Napoli ha parlato del lavoro che sta facendo con il tecnico Antonioe di come vive la città partenopea.: «Dalholadi, nongià»Quanto sei cambiato con?«Penso la mentalità e poi la fase difensiva. Difendevo anche prima, ma adesso lui mi ha mostrato meglio come fare, come cambiare gioco, devo giocare più avanti. Ci sono tante piccole cose. Prima che lui arrivasse, io sapevo che fosse un grande allenatore. L’avevo già sentito da Skriniar, quando lui era all’Inter: i suoi allenamenti sono molto duri! Mi ha dato molto, come spingere la mia mentalità e me stesso a un livello successivo. Perché io prima pensavo che un certo tipo di cose non potessi farle, ma quando è arrivato lui, mi ha spinto verso un altro livello».