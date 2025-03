Lettera43.it - Lo strapotere di Monica Maggioni in Rai e i malumori interni

non si smentisce mai. Si agita, si allarga, ottiene nuovi poteri e arriva come un caterpillar, tanto da suscitare rivolte. E pure l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, come i suoi predecessori, ci è cascato con tutte le scarpe: è lei, assieme a Stefano Coletta (appena nominato direttore del coordinamento generi), il suo punto di riferimento dentro l’azienda. E infatti, ex inviata di guerra poi presidente della Rai (2015-2018) e poi ancora alla guida del Tg1 (2021-2023), è l’unico direttore (editoriale dell’offerta informativa) a condurre pure due programmi: In mezz’ora (domenica pomeriggio su Rai 3) e NewsRoom (venerdì sera sullo stesso canale). Come ci riesce?e Stefano Coletta (foto Imagoeconomica).Ha già messo le mani sull’organizzazione degli inviatiCome direttore dell’offerta informativa in teoria dovrebbe coordinare tutta l’informazione Rai, dai telegiornali ai programmi di approfondimento, ma siccome il potere che avrebbe sarebbe enorme, in pratica quella direzione è una sorta di scatola vuota.