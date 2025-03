Iodonna.it - Lo stile di vita vuol dire innanzitutto il comportamento alimentare, a tavola, inclusa anche l'assunzione di un buon bicchiere di vino.

Leggi su Iodonna.it

Roma, 26 mar. (askanews) – Cibo, medicina e salute pubblica. Sono questi gli argomenti al centro del congresso internazionale ‘Lyfestyle, diet, wine & health’ in programma fino al 28 marzo a Roma. Un grande evento per riflettere su nutrizione, prevenzione delle malattie e qualità dell’esistenza. Leggi› Cibo del futuro: 14 trend sulladi domani Il professor Attilio Giacosa, presidente dell’Irvas – l’Istituto per la ricerca sule la salute, ha spiegato: “Lodiil, al’di undi. Lodidei mediterranei, cioè la dieta mediterranea, è un qualche cosa di estremamente importante che già da molto tempo risulta esser correlato con la salute, l’allungamento della, la riduzione delle malattie cardivascolari e tumori.