Lo Show dei Record si sposta

Canale 5 aggiusta il tiro, o almeno ci prova. Con lomento di Tradimento dalla prima serata della domenica a quella del venerdì al posto di Can Yaman (la miniserie Il Turco è stata rinviata ad aprile), il prime time festivo viene occupato da Lodei.Il programma di Gerry Scotti dedicato al Guinness dei primati cambia dunque sera di messa in onda, dopo quattro puntate di mercoledì che non hanno brillato sul fronte ascolti; partito il 5 marzo già in sordina (2,1 milioni e il 14.9% di share), loè calato ieri a 1.679.000 spettatori e il 12.2%.Di domenica – fino a maggio, salvo ulteriori variazioni – proverà a risalire la china già da questa settimana, che sarà quindi segnata da un doppio appuntamento: la quinta puntata sarà infatti subito tra tre giorni, il 30 marzo.