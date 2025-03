Thesocialpost.it - Lo scandalo Signal si allarga: un rischio crescente per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti

Loriguardante le comunicazioni su, app di messaggistica usata per discutere argomenti delicati da parte dei consiglieri didel presidente Donald Trump, sta assumendo proporzioni preoccupanti. I numeri di telefono e gli indirizzi email privati di alcuni dei principali funzionari, tra cui Mike Waltz, Tulsi Gabbard e Pete Hegseth, sonotrovati facilmente su Internet. Le fughe di dati non solo hanno rivelato informazioni personali, ma stanno mettendo aladigitale di intere operazioni strategiche americane. Il fatto che tali dati siano ancora accessibili, nonostante siano legati a profili su piattaforme sensibili comee WhatsApp, apre la porta a scenari di spionaggio sempre più gravi. È ormai chiaro che servizi di intelligence ostili potrebbero sfruttare questi dati per entrare nelle comunicazioni private, intercettando piani e strategie dei vertici dell’amministrazione Trump e non solo.