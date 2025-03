.com - Livorno: trasferta a Seravezza vietata ai tifosi labronici. La decisione del prefetto di Lucca

Leggi su .com

domenica 27 marzo 2025 a) per idelin occasione della 29/a giornata del campionato di serie D. La società amaranto oggi, in un duro comunicato, critica "con fermezza ladeldi", che arriva a tre giorni dal match, in programma alle 15 allo stadio Buon Riposo, dichiarandosi "sconcertata"L'articoloai. Ladeldiproviene da Firenze Post.