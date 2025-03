Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0012.37 Prima parte di gara mossa ma senza GPM.12.35 In maglia di leader della classifica generale il vincitore di ieri: Paul Double.12.33 Ritirati prima del via Em?ls Liepi?š (Q36.5 Pro Cycling Team) e Kristian Sbaragli (Team Solution Tech – Vini Fantini).12.30 Corridori che sono appena partiti: iniziata questa terza!12.27 Si parte da Riccione e si arriva a Cesena, con il gruppo che dovrà affrontare 142 chilometri, con la classifica generale che potrebbe ricevere uno scossone importante.12.25 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nellatestuale della terzadellaCoppi&Bartali.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nellatestuale della terzadellaCoppi&Bartali