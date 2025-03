Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jay Vince vince in solitaria a Cesena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA

Chiudiamo qui il nostro e grazie per averci seguito. Vi rimandiamo all'articolo di cronaca di questa terza.

16.16: Davvero eccezionale l'azione di Jay Vine, che è partito sulla salita di Diolaguardia e ha continuato a guadagnare sul gruppo.

16.12: Terzo posto per Simone Velasco (XDS Astana Team) davanti ad Alessandro Pinarello e Giovanni Carboni.

16.10: Al secondo posto ha concluso l'americano Magnus Sheffield (INEOS Grenardiers).

16.09: HA VINTO JAY VINE! Straordinaria azione in dell'australiano della UAE Team Emirates.

16.08: Sono 27 i secondi di vantaggio dell'australiano, a cui manca pochissimo per alzare le braccia al cielo.

16.07: Vine allunga ulteriormente!