Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto al terzo passaggio sul Muro di Sorrivoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0015.22:! Al momento della salita per la terza volta deldinon ci sono fuggitivi all’attacco.15.19: Ci si avvicina allo scollinamento per la terza volta deldi. Si riduce il distacco di Eenkhoorn.15.15: Sono stati percorsi 100 chilometri.15.12: La situazione al momento vede Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step) in testa, seguito a 30 secondi dallo spagnolo Marcel Camprubí (Q36.5 Pro Cycling Team) e poi a 50 c’è il15.06: Eenkhoorn è passato da solo suldicon un vantaggio di 30 secondi sullo spagnolo Camprubì.15.01: Se ne va via da solo Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step)14.55: Tra cinque chilometri il nuovosuldi