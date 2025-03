Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: ultima gara prima del sipario!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelloin programma a Sun(Stati Uniti),valevole per la Coppa del Mondo 2024-di sci. Cala ilsulla stagione con il dodicesimo evento dell’annata tra i pali stretti. E’ una prova che vale molto in ottica classifica di specialità: la coppa infatti non è stata ancora assegnata, e laodierna dirimerà la questione nella contesa alla sfera di cristallo con l’assegnazione del trofeo.Tre i contendenti alla coppa secondo l’aritmetica. Il leader della classifica è Henrik Kristoffersen: il norvegese guida la graduatoria con un totale di 612 punti, e il più immediato inseguitore, lo svizzero Loic Meillard, dista 47 lunghezze. Lo scandinavo quindi ha ottime chance di aggiudicarsi il trofeo, ma in caso di un suo passo falso il suo avversario è pronto ad approfittarne, dall’alto di una condizione fisica e tecnica di primollo.