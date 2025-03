Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: super manche di Meillard, Kristoffersen deve rispondere

20.38 Non preciso nella parte alta, il norvegese è dietro a Gstrein all'intermedio.20.36 GSTREIN IN TESTA! L'austriaco va al comando con 0.28 su, orapuò chiudere la contesa per la coppa di specialità. Se rimanesse davanti il norvegese si assicurerebbe il trofeo. 0.29 il margine da difendere su Gstrein.20.36 Continuo nella sua azione Gstrein, l'austriaco mantiene 0.81 di vantaggio all'intermedio.20.35 Braathen ha inforcato, perciò verrà squalificato. Partito Gstrein.20.34 Altro errore nel finale per Braathen, secondo al traguardo con un ritardo di 0.67 da. Ora Fabio Gstrein (-1.25).20.33 Poco dinamico nella sua sciata Braathen, all'intermedio il brasiliano conserva solo 0.