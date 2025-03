Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: si riparte alle 20.00, Kristoffersen per cementare la conquista della coppa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLOFEMMINILE16.00 E19.00I PETTORALI DI PARTENZA19.35 La prima delle due disceseprova conclusivastagione potrebbe aver delineato l’esitocontesa alladi specialità. Henrikinfatti è terzo, staccato di 0.14 da Timon Haugan – il più rapido nella metà iniziale di questa gara in 51.39 – mentre Loic Meillard è ottavo, ma decisamente lontano dposizioni che contano. Lo svizzero ha accusato un distacco di 1.68 da Haugan, e il podio dista poco più di un secondo e mezzo: di fatto sono nulle le speranze di poter sopravanzarenella classifica finale.19.30 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alladelloin programma a Sun(Stati Uniti), ultima gara valevole per ladel Mondo 2024-di sci