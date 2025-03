Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: Haugan al comando, Meillard sbaglia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLOFEMMINILE ALLE 16.00 E ALLE 19.00I PETTORALI DI PARTENZA17.12 Buon avvio per Strasser, staccato di 26 centesimi all’intermedio.17.11 Settimo tempo per Kolega a 2.20 da. Adesso tocca a Linus Strasser.17.10 Manche pessima per. 1.68 di ritardo per lo svizzero, sesto e lontanissimo dalle posizioni che contano. Ora Samuel Kolega.17.09 Poco centrato, staccato di 47 centesimi daa metà gara.17.08 Il transè il più rapido nel parziale finale e si inserisce trae Kristoffersen, staccato di soli 0.10 dal leader della gara. Ora Loic, rivale numero uno di Kristoffersen nella corsa alla coppa di specialità.17.08 Noel viaggia sui tempi di: il francese paga 4 centesimi a metà gara.