Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: Haugan al comando, Kristoffersen fa meglio di Meillard. Vinatzer fatica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLOFEMMINILE ALLE 16.00 E ALLE 19.00I PETTORALI DI PARTENZA17.39 Si pianta nel piano Braekken, ultimo al traguardo a 3.61 dalla testa.17.37 18mo Johannes Strolz, l’austriaco aggancia Albert Popov in classifica con un ritardo di 2.73 da. Pronto a partire l’ultimo atleta iscritto, il norvegese Theodor Braekken.17.36 Enormi difficoltà per Matt, ultimo al traguardo con un ritardo di 3.46 dalla testa. Ora spazio a Johannes Strolz.17.34 17mo l’austriaco Dominik Raschener, staccato di 2.67 da. Ancora tre atleti alla partenza, il prossimo è Michael Matt.17.33 Un po’ troppi errori per Rassat, 18mo a 2.75 dalla testa.17.32 Prova più che discreta per Marchand: il belga è 12mo con un ritardo di 2.01 dal leader della gara.