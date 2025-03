Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: Haugan al comando, Kristoffersen fa meglio di Meillard. Fra poco Vinatzer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLOFEMMINILE ALLE 16.00 E ALLE 19.00I PETTORALI DI PARTENZA17.27 Nel finale l’altoatesino paga la condizione fisica precaria: 15moa 3.04 dalla testa. Ora Benjamin Ritchie.17.26 Lentonella parte alta: l’azzurro paga 1.18 all’intermedio.17.25 Manche di buonllo per lo svedese, sesto a 1.43 dalla testa con il pettorale 16. Ora tocca ad Alex.17.25 Partito Kristoffer Jakobsen.17.24 La classifica provvisoria della prima manche.1 2Timon NOR 51.392 6 NOEL Clement FRA +0.103 1Henrik NOR +0.144 5 GSTREIN Fabio AUT +0.435 4 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA +0.546 9 STRASSER Linus GER +1.477 7Loic SUI +1.688 14 AMIEZ Steven FRA +1.779 13 FELLER Manuel AUT +1.8910 15 NEF Tanguy SUI +2.