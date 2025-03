Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: alle 17.00 il via della prima manche

16.50 Un azzurro al via, Alex Vinatzer. L'azzurro ieri non ha partecipato al gigante, e le sue condizioni fisiche non sono delle migliori: l'altoatesino darà il massimo per conseguire un risultato di peso, il quale colmerebbe in parte le insoddisfazioni che tutto il movimento italiano dei pali stretti ha ottenuto in questa stagione.16.45 Molti gli atleti che cercheranno di chiudere la stagione con il botto. Lucas Pinheiro Braathen vorrà regalare al Brasile lavittoria nel circuito maggiore, e i norvegesi Timon Haugan e Atle Lie McGrath non si possono sottovalutare. Più indietro sulla carta troviamo il tedesco Linus Strasser, il bulgaro Albert Popov e l'austriaco Manuel Feller, outsider per la corsa al podio.