Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: si assegna il trofeo di specialità

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dellospecialevalido per le finali di Coppa del Mondo 2024/. Sulle nevi di Sunl’ultimo atto della stagione nell’unicain cui l’Italia non ha brillato ed è alla costante ricerca di un nuovo talento da sfoderare tra i pali stretti. Ultima occasione per Lara Della Mea e Martina Peterlini. Non ci sarà Federica Brignone, che ha deciso di non prendere parte allostatunitense.Sono 4 le atlete in lizza per aggiudicarsi la coppa di. La croata Zrinka Ljutic difende la propria leadership dall’alto dei suoi 515 punti. Principale avversaria la svizzera Camille Rast, che segue con 474, 10 punti in più dell’austriaca Katharina Liensberger. Flebili speranze invece per l’elvetica Wendy Holdener, che ha bisogno di vincere e sperare in disastri delle contendenti.