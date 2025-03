Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: prima manche dalle 16.00, bagarre per la coppa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLOMASCHILE ALLE 17.00 E ALLE 20.00I PETTORALI DI PARTENZA15:53 Tracciato da 68 porte ed un disllo totale di 210 metri. Aprirà la gara proprio Liensberger. Per l’Italia Martina Peterlini ha estratto il pettorale n.22, mentre Lara Della Mea chiuderà la.15:49 La croata Zrinka Ljutic dovrà difendersi dagli attacchi dell’elvetica Camille Rast e dell’austriaca Katharina Liensberger per portare a casa la coppetta di specialità. Qualche minuscola chance anche per la svizzera Wendy Holdener, che dovrà vincere e sperare che le avversarie non marchino punti significativi.15:45 A differenza di quanto accaduto in gigante nessuna delle non specialiste si è aggiunta alla starting list sfruttando la regola dei 500 punti.